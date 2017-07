Casino del Sol: Un oasis en el desierto

PHOENIX, Arizona(GH)

Considerado como una de las mejores opciones para disfrutar de tiempo de relajación y familia, Casino del Sol está calificado también como una de las empresas más exitosas del Estado de Arizona.



Una historia llena de tradición y cultura es la que resguarda a este centro de esparcimiento, pues pertenece a la comunidad Pascua Yaqui que desciende de la tribu utoazteca de Sonora, México; el trabajo arduo y la gran perseverancia mostrada a través de los años son clave para convertir al sitio en un galardonado destino turístico, además del sustento para el desarrollo de su comunidad y servicios esenciales como educación, salud, vivienda y seguridad pública.



Avalado por la autoridad mundial en viajes de lujo, Casino del Sol es el único en el Estado del Gran Cañón que posee el premio Forbes Travel Guide Four-Star y el AAA Four Diamond Casino Resort, además de ser ganador de más de once premios distintos.



Esto permite ofrecer a sus huéspedes una garantía de excelencia en servicio e instalaciones, confianza y variedad de actividades para disfrutar de día y noche en un mismo lugar, desde maquinitas de casino y mesas de juego hasta increíbles conciertos de artistas de talla mundial.



Para simbolizar la riqueza y el calor del mediterráneo, en 2011 abrió las puertas de un complemento para todos los visitantes del casino: se trata de un espacio diseñado para ofrecer tranquilidad y al mismo tiempo, máxima comodidad para quienes disfrutan del lujo y esplendor.



Está conformado por una vistosa torre de diez pisos que invita a ocupar una de sus 215 lujosas habitaciones, además de gozar un tiempo de relajación en el galardonado Hiapsi Spa.



Otro de sus protagonistas es el club de golf Sewailo, cuyo nombre significa “mundo de las flores” en el idioma Pascua Yaqui; es conocido como uno de los mejores campos para practicar este deporte en Arizona.



Una combinación del paisaje natural y pintorescos lagos es distintiva del lugar, además de las desafiantes 7 mil 400 yardas que conforman el espacio y cinco diferentes zonas de salida en cada hoyo, para dar oportunidad a jugadores de todas experiencias.



La experiencia completa



Casino del Sol cuenta con siete magníficos restaurantes para consentir a tu paladar: una exquisita variedad de platillos, vinos y cocteles clásicos e innovadores se pueden saborear en sus sofisticadas y acogedoras instalaciones, que brindan una experiencia para todos los gustos.



Si visitas Tucson, date la oportunidad de conocer y disfrutar lo mejor de la cocina en PY Steakhouse, ganador del premio de excelencia Wine Spectator y clasificado por Forbes con cuatro estrellas.



Para culminar tu día con broche de oro, el Anfiteatro AVA Casino del Sol, catalogado como el mejor de Estados Unidos, ofrece numerosos conciertos, peleas de box y variados eventos deportivos con una vista perfecta desde cualquier ángulo que se ocupe.



Próximamente engalanarán el lugar las presentaciones de Lynyrd Skynyrd, el 13 de julio; Journey con Asia como invitados especiales, el 18 de julio; Tears for Fears el 20 de julio, y Gloria Trevi con Alejandra Guzmán el 2 de septiembre.



Fuente: Casino del Sol.



Visítalo

Dirección: 5655 W. Valencia Rd. en Tucson, Arizona

Teléfono: 1 (855) 765-7829

Web: www.casinodelsol.com



Experiencia culinaria

PY Steakhouse

Ume

Tequila Factory

Festa International Buffet

Abuelitas Taqueria

Moby’s

The Bingo Deli



Mixología

Paradiso Lounge

Prema Lobby Lounge

PY Steakhouse Bar

Zeboz