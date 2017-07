Lleno de 'guests perks'

PHOENIX, Arizona(GH)

Disfruta Tucson bajo una atmósfera hogareña en el Homewood Suites by Hilton Tucson/St. Philip's Plaza University, un hotel para crear momentos inolvidables.



Ubicado en la bella St. Philips Plaza, el Homewood Suites by Hilton es el sitio perfecto para aquéllos que deseen combinar sus deseos de viajar con una atmósfera familiar, en un ambiente con el mejor servicio y comodidades de un hogar.



"Es un hotel amigable con la familia con suites de una recámara, cama tamaño 'king' o dos camas tamaño 'queen', con un área de sala y comedor separada", indicó Donna Lominac, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



La directora de Ventas de Homewood Suites by Hilton Tucson/St. Philip's Plaza University añadió que otro de los atractivos del hotel es su cercanía a los centros comerciales de la ciudad, como el popular Tucson Mall.



"Estamos ubicados a tan sólo 2.7 millas (del Tucson Mall)", explicó Lominac; "a 3 millas de las exclusivas tiendas La Encantada, y a tan sólo 13 millas del nuevo centro comercial con descuentos Tucson Premium Outlet Mall".



Como en el hogar



Las suites tienen cocinas totalmente equipadas, las cuales incluyen un refrigerador de tamaño regular, horno de microondas y una parrilla de vidrio de dos quemadores, lo que hará más fácil recrear una experiencia hogareña en el hotel.



"Tenemos desayuno completo estilo buffet de cortesía, servido todos los días y tardes sociales de lunes a miércoles con bocadillos ligeros, refrescos, cerveza y vino también de cortesía para nuestros huéspedes", comentó la entrevistada.



Cabe destacar que los huéspedes tienen acceso a la alberca y jacuzzi ubicados en el exterior, así como al gimnasio del hotel el cual está abierto las 24 horas, al igual que su propia tienda de conveniencia.

"Contamos con servicio de transporte a cualquier parte en un radio de cinco millas desde el hotel", informó la gerente, "y tenemos un centro de negocios con dos computadoras, impresora y acceso gratuito a Internet inalámbrico".



El lugar ideal



Para los visitantes de México y Sonora, el Homewood Suites by Hilton Tucson/St. Philip's Plaza University es una opción ideal: cuentan con una oferta especial para los mismos, sin cargo adicional para niños menores de 18 años.



"Actualmente, estamos en el octavo lugar del ranking de 128 hoteles de Tucson del sitio TripAdvisor", reveló, "y fuimos premiados con el Interstate Hotel 2016 Hotel of the Year Award, por exceder las expectativas de nuestros clientes y puntaje en servicio".



Homewood Suites by Hilton Tucson/St. Philip's Plaza University cuenta con un completo personal de habla bilingüe para ayudar a sus visitantes, además de ofrecer la posibilidad de hacer las reservaciones en línea.



"Valoramos mucho a nuestros visitantes de México: nos asociamos con Vamos a Tucson a través del Tucson Visitors Center; continuaremos ofreciendo la mejor calidad a nuestros huéspedes y excediendo sus expectativas de satisfacción", concluyó.





Visítalo

Dirección: 4250 N Campbell Rd. en Tucson, Arizona

Teléfono: (520) 577-0007

Web: www.homewoodsuites3.hilton.com





Amenidades

Suites con cocina completa

Servicio de transporte

Internet de cortesía

Desayuno diario de cortesía

Centro de negocios

Gimnasio

Alberca y jacuzzi





Para comer

El Corral

Scordato's Pizzeria

Reforma Cocina & Cantina

Union Public House

Sazerac Creole Kitchen & Cocktails