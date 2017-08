Ex sheriff Arpaio asegura que no busca que Trump lo indulte

PHOENIX, Arizona(AP )

El ex jefe de policía Joe Arpaio minimizó el miércoles su reciente condena criminal al calificarla como un “delito menor”, e insistió que no buscará un indulto del presiente Donald Trump, a pesar de que lo apoyó durante la campaña presidencial del 2016.



Arpaio dijo en entrevista con The Associated Press que estaba asombrado de haber sido hallado culpable de un crimen, luego de 50 años de trabajo continuo en las instituciones destinadas a hacer cumplir la ley.



El ex sheriff del área metropolitana de Phoenix fue declarado culpable por una corte la semana pasada por desafiar una orden de un juez que le impedía continuar sus operativos enfocados en detectar inmigrantes.



Con 85 años de edad, Arpaio enfrenta una pena de hasta seis meses de prisión. Algunos abogados que han seguido el caso consideran difícil que alguien de esa edad sea encarcelado. La sentencia será dictada el 5 de octubre.



Arpaio dijo que no descarta la posibilidad de volver a postularse como sheriff y mantiene firme su apoyo a Trump.



“Estoy con él desde el primer día y estoy con él hasta el final. No le pido nada. Él puede arrojarme al pantano y cubrirme con basura y yo seguiría apoyándolo”, aseguró.



La victoria electoral de Trump alimentó las especulaciones de que Arpaio, que ha enfrentado diversos problemas legales, podría pedir un indulto presidencial. Su abogado rechazó comentar si buscará apoyo del mandatario.