Flake pide precaución sobre el impuesto de ajuste de frontera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Senador Jeff Flake (R-Ariz.) habló hoy en el Senado sobre el Propuesto Impuesto de Ajuste de Fronteras (BAT). Instó a la prudencia en los esfuerzos para implementar el impuesto, citando posibles consecuencias negativas para las familias de clase media, las cadenas mundiales de suministro y las relaciones comerciales internacionales.



"La reforma tributaria y las políticas comerciales de crecimiento han estado en la cima de mi lista de prioridades a lo largo de mi mandato en el Congreso", dijo Flake. "Espero trabajar con mis colegas para bajar las tarifas corporativas e individuales, eliminar las asignaciones fiscales costosas y hacer que nuestro código tributario sea más plano, más sencillo y más propicio para el crecimiento. Siempre habrá ganadores y perdedores en un sólido debate sobre la reforma del código tributario. Debemos asegurarnos de que la clase media no esté en la columna perdedora".



Una transcripción de las observaciones preparadas se puede ver abajo.



Tomo la palabra hoy para expresar mis preocupaciones con el impuesto de ajuste de frontera.



El impuesto de ajuste fronterizo se está convirtiendo rápidamente en la pieza central de una revisión planificada de nuestras políticas fiscales y comerciales.



Estoy seguro de que no soy el único que escucha que este enfoque podría hacer que los productos de consumo cotidiano sean más caros en los mismos lugares que las familias de clase media compran más.



Desde los pasillos en las grandes tiendas de la caja a las líneas de check-out en las tiendas de comestibles, las grapas del hogar podrían ser empujadas fuera de su alcance para aquellos que menos lo pueden permitir.



Además, existe la preocupación de que esta nueva política pueda perturbar las cadenas de suministro mundiales y hacer más difícil que los empleadores del sector privado más grande de nuestro país crezcan y hagan negocios.



Hay quienes sugieren que las desventajas conocidas al nuevo impuesto serán un lavado porque el dólar de los EU será más fuerte.



Sin embargo, otros no son tan cómodos jugando el poder adquisitivo de los consumidores promedio en la imprevisibilidad de los mercados internacionales de divisas.



A primera vista, el plan parece bastante simple.



Las compañías de impuestos aquí en los Estados Unidos menos, y los bienes fiscales hechos en el extranjero más.



Según los partidarios, esto aumentaría nuestras exportaciones, incentivaría a las compañías a localizar operaciones aquí en los Estados Unidos y reduciría nuestro déficit comercial.



Desafortunadamente, resulta que no es tan fácil.



Mirando hacia adentro, simplemente no producimos todo lo que necesitamos aquí en los Estados Unidos. Es por eso que el comercio con otros países en primer lugar.



Y para las cosas que hacemos aquí, esos productos a menudo requieren de insumos de todo el mundo.



De hecho, ya se trate de materias primas o partes especializadas, aproximadamente el 50 por ciento de las importaciones de nuestra nación consisten en insumos para la producción y la fabricación de los Estados Unidos.



Debido a nuestros acuerdos comerciales con otras naciones, estos insumos son más baratos de lo que serían de otra manera.



Los insumos más baratos significan menores costos de producción para las empresas estadounidenses, lo que a su vez permite a esas compañías expandir la producción y reducir los precios.



¿Qué pasará si colocamos un nuevo impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones?



Mirando más allá de nuestras fronteras, también debemos considerar la reacción que tal impuesto seguramente provocará entre nuestros socios comerciales.



Si las políticas comerciales proteccionistas del pasado nos han enseñado algo, es que los países tienden a tomar represalias cuando creen que las obligaciones comerciales han sido violadas.



Cuando aumentamos las barreras al comercio, nadie gana.



¿Estoy de acuerdo en que debemos trabajar para que los negocios de los Estados Unidos sean más competitivos?



Absolutamente.



¿Estoy de acuerdo en que necesitamos reformar nuestro código tributario?



Usted apuesta.



La reforma tributaria y las políticas comerciales favorables al crecimiento han estado en la cima de mi lista de prioridades durante mi mandato en el Congreso.



Espero con interés trabajar con mis colegas para reducir las tarifas corporativas e individuales, eliminar las asignaciones fiscales costosas y hacer que nuestro código tributario sea más sencillo, más sencillo y más propicio para el crecimiento.



Siempre habrá ganadores y perdedores en un sólido debate sobre la reforma del código tributario.



Debemos asegurarnos de que la clase media no esté en la columna perdedora.