Tucson Cine México anuncia la programación

Tucson, AZ [6 de marzo del 2017]: Tucson Cine México, una colaboración entre el Instituto de Cine Hanson, Cinema Tropical de Nueva York y Ambulante de la Ciudad de México, anuncia la programación para la edición 2017 del festival, la cual se llevará a cabo del 22 al 26 de marzo en Tucson. Todas las películas que se exhibirán en la 14ª edición del festival son estrenos en el estado de Arizona. Como siempre, todos los eventos de Tucson Cine México son gratuitos.



Con el objetivo de presentar lo mejor del cine reciente mexicano, los codirectores del festival Vicky Westover y Carlos Gutiérrez han seleccionado este año películas que van desde la extraña pero verídica historia de crimen del veterano autor y “maestro mexicano de lo bizarro" Arturo Ripstein, hasta la ópera prima documental de la realizadora María José Cuevas, la cual arrasó con múltiples premios en la pasada edición del Festival de Cine de Morelia.



Westover afirma: “Como ha sido en años anteriores, los cineastas mexicanos han creado excepcionales películas de las cuales hemos seleccionado algunas para el público de Tucson Cine México. Carlos y yo estamos emocionados de presentar una selección de películas que muestran la rica diversidad de géneros, estilos, contenidos y creatividad. También estamos encantados de darle la bienvenida a Tucson a Cuevas, la increíblemente talentosa novel directora de nuestra película inaugural Bellas de noche”.



El programa del festival es el siguiente:



MIÉRCOLES MARZO 22, 6:30PM, Lobby del Museo de Arte de Tucson

CHARLA ARTISTA/CINEASTA: MARÍA JOSÉ CUEVAS

“HEROÍNAS DEL PECADO Y EL PLACER”

Co-presentado por Tucson Cine México y el Museo de Arte de Tucson

Las vedettes—las bellas de noche—de la Ciudad de México de los años setenta y ochenta fueron íconos políticos y culturales. La directora, guionista y cinefotógrafa María José Cuevas radicada en la Ciudad de México dedicó diez años examinando el rico archivo fotográfico de estas artistas, cinco de las cuales son el eje de la película que inaugura Tucson Cine México. En esta charla, la cual presentará reportajes de revistas sensacionalistas y fragmentos de películas del archivo, Cuevas discutirá el poderoso surgimiento poderosa de las vedettes durante una época marcada por la crisis económica y la creciente liberación femenina, la historia de este arte erótico, y lo que se ha convertido hoy en día. En conversación con Laura Gutiérrez, Profesora Asociada, Estudios de Performance Studies de Universidad de Texas en Austin.



VIERNES, 24 DE MARZO, 6:30PM, Harkins Tucson Spectrum 18

ESTRENO EN ARIZONA: BELLAS DE NOCHE (Película inaugural, con la presencia de la directora)

La cautivadora ópera prima de María José Cuevas ofrece un conmovedor retrato de cinco de las vedettes más populares de México a finales de los setentas y ochentas, casi cuarenta años después de su reinado en el mundo del entretenimiento y la vida nocturna en México. Con un aguda mirada y desprovisto de cualquier sensacionalismo, Cuevas se adentra en el fascinante mundo de estas mujeres que han luchado para poder reinventarse después de la decadencia de esos años de cabaret en México. “Una exploración hermosamente construida sobre los estigmas de la edad, con una poderosa mirada y una empoderante perspectiva sobre lo que significa envejecer en una cultura obsesionada con la juventud y la belleza". (Festival de cine de Palm Springs)



VIERNES, 24 DE MARZO, 9:00PM, Harkins Tucson Spectrum 18

ESTRENO EN ARIZONA: UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS

Cuando Sonia (Jana Raluy) recibe la noticia de que el cáncer de su marido ha progresado a una etapa terminal, ella se apresura para asegurar la aprobación correspondiente de la compañía de seguros para que él pueda recibir los cuidados necesarios. Haciendo frente a la indiferencia y la negligencia a la que se va encontrando a su paso, y a medida que se van desplegando una serie de confrontaciones cada vez más violentas, la desesperación de Sonia desencadenará un instinto básico de supervivencia. Una aguda y apremiante historia sobre una angustiada mujer que intenta proteger a su familia a toda costa, la película más reciente de Rodrigo Plá es una fascinante combinación de thriller, drama y oportuna reflexión sociopolítica.



SÁBADO, 25 DE MARZO, 7:00PM, Harkins Tucson Spectrum 18

ESTRENO EN ARIZONA: CARMÍN TROPICAL

Ambientada en la costa de Oaxaca, Carmín Tropical narra la historia de Mabel (José Pescina), un muxe— el tercer género del sur de México—quien regresa a su pueblo natal para encontrar al asesino de su amiga Daniela. Esto hará que ella se embarque en un viaje que la llevará a través de la nostalgia, el amor y la traición en una pueblo donde el travestismo toma una dimensión inusual. El segundo largometraje de Pérezcano cuenta con un "final inesperado que lo hará morderse las uñas” (The Hollywood Reporter).



SÁBADO, 25 DE MARZO, 9:00PM, Harkins Tucson Spectrum 18

ESTRENO EN ARIZONA: LA CALLE DE LA AMARGURA

Basado en una verdadera—y bizarra— historia criminal, la más reciente película del veterano cineasta mexicano Arturo Ripstein es un melodrama noir bellamente filmado en blanco y negro que narra la historia de dos prostitutas (Patricia Reyes Spíndola y Nora Velásquez) quienes en un intento de robo matan por equivocación a dos mini-luchadores gemelos en el centro de la Ciudad de México. “Ripstein se sumerge en los bajos mundos del crimen, la prostitución, y la lucha libre de la Ciudad de México… (e) imbuye sus escenas buñuelianas con empatía tanto como con humor negro" (Film Forum).



DOMINGO, 26 DE MARZO, 2:00PM, Harkins Tucson Spectrum 18

ESTRENO EN ARIZONA: EL CHARRO DE TOLUQUILLA

El Charro de Toluquilla narra la historia de Jaime García, un cantante de rancheras y fanfarrón quien vive su vida como chauvinista personaje de película mexicana de antaño, pero con una diferencia: él es VIH positivo. La notable opera prima de José Villalobos ofrece una lúdica e incisiva mirada sobre la masculinidad a través de la popular figura popular del cantor charro, a la vez que Jaime elige entre mantener su desenfadado estilo de vida o convertirse en hombre de familia.



Tucson Cine México tiene una renovada página de internet, www.tucsoncinemexico.org, la cual es un espacio para informar sobre todas las proyecciones y otros datos del festival, boletos gratis, un archivo comprehensivo y más.



Información sobre las funciones: Todos las funciones de Tucson Cine México 2017 se llevarán a cabo en Harkins Tucson Spectrum 18 (5455 S Calle Santa Cruz, Tucson 85706). Las entrada es gratuita y abierta al público en general. Los boletos por anticipado estarán disponibles en http://www.tucsoncinemexico.org desde el 1º de marzo. Los boletos gratuitos también estarán disponibles en la locación los días de proyección. Tenga en cuenta que las boletas no garantizan asientos. Los asientos estarán disponibles para aquellos que tengan boletas mientras hallan asientos. Se les aconseja llegar temprano para asegurar sus asientos.



El Hanson Film Institute (hansonfilm.org) se ocupa del arte y el negocio del cine. El Instituto trabaja en asociación con diversas entidades de la Universidad de Arizona y organizaciones locales, nacionales e internacionales. El Instituto produce programas educativos, eventos públicos y proyectos creativos que proporcionan oportunidades de desarrollo educativo y profesional para estudiantes, profesores y cineastas. El Instituto contribuye a la misión de la Universidad mediante la producción de eventos cinematográficos y películas que abordan asuntos sociales. El Instituto pone un énfasis especial a la cinematografía mexicana e indígena estadounidense.



Cinema Tropical es una organización sin fines de lucro dedicada a promover, programar y distribuir el cine latinoamericano en los Estados Unidos. Fundada en 2001 con la misión de distribuir, programar y promover lo que se convertiría en el mayor auge del cine latinoamericano en décadas, Cinema Tropical trajo público estadounidense algunas de las primeras proyecciones de películas como Amores Perros e Y Tu Mamá también. A través de una diversidad de programas e iniciativas, Cinema Tropical está prosperando como una organización dinámica e innovadora que experimenta en la creación y mejoramiento de estrategias para la distribución y exhibición de cine extranjero en este país.