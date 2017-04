Sahuarita, Arizona: Una joya bien guardada

PHOENIX, Arizona(GH)

Todo lo que puedes pedir para tus próximas vacaciones, lo encontrarás en Sahuarita, así que bien vale la pena tomarse unos días para relajarse en este encantador destino de Arizona.



El epicentro de la diversión local se encuentra en el Desert Diamond Casino; el resort cuenta con opciones gastronómicas que se adaptan a tu gusto y estilo: de lo gourmet a lo casual, pide tu coctel favorito y pasa un buen rato en compañía de amigos.



"El casino es la casa de algunos de los mejores restaurantes del área y se ha ganado el reconocimiento como el mejor lugar de la región para acudir a conciertos", señaló en entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL Mark Febbo.



El coordinador de Comunicaciones de la Ciudad de Sahuarita destacó las actividades recreativas que los alrededores del lugar te ofrecen: la orografía circundante permite senderear y escalar, para llevar a casa hermosas imágenes de los paisajes del desierto.



"Realizar excursionismo en el Cañón Madera es una de las actividades más populares cerca de Sahuarita. El cañón es conocido por su ornitología, sus cascadas durante todo el año, áreas para picnic, condiciones para acampar y rutas de senderismo.



"Monte Wrightson es uno de los picos más altos en el área y uno de los más populares para practicar senderismo en la región. El Observatorio Whipple de la Universidad de Harvard, en la cima del Monte Hopkins, realiza también visitas guiadas y provee otra gran vista panorámica del área", comentó el entrevistado.



Reina la calma



Complementa tus vacaciones con visitas que te enriquezcan, para ello puedes acudir a algunos sitios de interés histórico.

"Titan Missile Museum es una atracción popular para aquellos interesados en mirar al pasado, en la era de la Guerra Fría de los Estados Unidos", comentó; "Asarco Mineral Discovery es perfecto también para las familias. La mina tiene tours donde los niños pueden tener una vista amplia del pozo donde el cobre es concentrado".



La histórica misión de San Xavier del Bac es otro punto que no puedes dejar pasar, este templo se encuentra abierto al público; además, cuenta con un museo in situ en el que con un video, cuentan la historia de esta misión jesuita y su proceso de restauración.



Entre los eventos destacados de la localidad se encuentra "Red, White and Boom", festejo local por la Independencia de los Estados Unidos (celebrada el 4 de julio); este año, el evento se realizará en el Lago Sahuarita e incluirá, como ya es costumbre, pirotecnia, diversión para los más pequeños, música en vivo y comida deliciosa.



Para que no dudes en acudir en tus próximas vacaciones en Arizona, Mark Febbo comentó que en la región de Sahuarita y Green Valley puedes hospedarte en tres hoteles diferentes: The Vagabond Inn, Best Western Green Valley Inn y Comfort Inn.



Más información: www.sahuaritaaz.gov