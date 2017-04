Tempe Center for the Arts: Una propuesta sin límites

PHOENIX, Arizona(GH)

Desde que abrió sus puertas hace 9 años, Tempe Center for the Arts (TCftA) funge como un centro de promoción y exposición de todos aquellos artistas de la comunidad que desean expresar sus obras en distintos ámbitos como la música, teatro, danza, arte plástica, entre otros.



“Siempre ha sido un sitio donde las organizaciones de la comunidad muestran su arte, y actualmente también se cuenta con presentaciones internacionales de gran variedad”, indicó Luis Ruiz, gerente General del centro, en entrevista para EL IMPARCIAL.



Este año es muy especial para el centro, afirmó, pues contará con su propia exhibición en un electrizante y envolvente espectáculo: "Disrupt Fest"; el próximo 18 de marzo, en punto de las 18:00 horas, una asombrosa mezcla de música y teatro llenará de energía al recinto, con tres presentaciones.



“Primero estará 'Some Velvet Morning', una dramática obra teatral que aborda el tema de las relaciones de género y muestra la obsesión y el deseo que se presentan en algunas relaciones amorosas”, explicó el entrevistado; “la puesta en escena está recomendada para mayores de edad”.



Posteriormente, se presentará un grupo de teatro musical originario de Los Ángeles llamado Tosty, protagonizado por Beth Boyett, la estrella de Broadway de "Legalmente rubia" y Brett Boyett, guitarrista, productor y compositor, quienes con sus estilos únicos hacen del show todo un deleite.



“Para finalizar el 'Disrupt Fest', Ensemble Mik Nawooj proveniente de San Francisco, ofrecerá una nueva y creativa propuesta con una mezcla de hip-hop y música de orquesta”, indicó, “será una tarde de llena de eventos, donde se brindará variedad de éstos en un mismo sitio y en una misma noche”.



Sonidos del mundo



Una poderosa combinación visual y musical deleitará a los asistentes de Sonora y Arizona el próximo 7 de abril: Bataré cautivará con su estilo al tocar los taiko (tambores japoneses); melodías orquestales dirigidas a un rock progresivo, culminando con una emocional coreografía.



“Como parte del objetivo del centro en hacer sentir a toda la comunidad latina en casa, el grupo La Santa Cecilia, proveniente de Los Ángeles y ganador de un premio Grammy, ofrecerá un concierto este 14 de abril”, relató Ruiz, "representando la situación actual del País con el tema de la migración".



El entrevistado hizo una atenta invitación a toda la comunidad de Sonora y Arizona a visitar el centro, pues además de ser una maravillosa experiencia visual, ya que está situado en medio de un lago, promete espectáculos de calidad y continuar mejorando cada año.



Visítalo



Dirección: 700 W Río Salado Parkway en Tempe, Arizona

Teléfono: (480) 350-2822

Web: www.tempe.gov/tca