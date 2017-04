La historia detrás de una imagen

PHOENIX, Arizona(GH)

Cada generación tiene una visión particular del escenario en que se desenvuelve; el autor de esta obra presenta historias individuales de los principales pueblos fronterizos sonorenses, a través de postales.



Hombres jóvenes montan sus caballos sobre un polvoriento camino principal a través del pueblo. Automóviles y estaciones de gasolina gradualmente se introducen en el paisaje y, años después, tiendas de souvenirs y cantinas cambian el rostro de los pueblos fronterizos mexicanos al Sur de Arizona.



Entre 1900 y finales de los 50, los pueblos fronterizos mexicanos alcanzaron la madurez como centros de comercio, así como destinos turísticos.



"Poscards from the Sonora border" (Postales desde la frontera de Sonora) revela cómo las imágenes -en este caso, la icónica postal- modelan la forma en que se experimenta y se piensa sobre un lugar.



Haciendo uso de su colección personal de imágenes históricas, Daniel D. Arreola captura la evolución de los pueblos fronterizos de Sonora, creando un sentido de "viaje en el tiempo" para el lector.



Apoyándose en mapas y elementos visuales, el autor comparte el relato geográfico e histórico de cinco peculiares pueblos fronterizos: Agua Prieta, Naco, Nogales, Sonoyta y San Luis Río Colorado.

La obra literaria introduce a los lectores a estos importantes pueblos y provee historias individuales acerca de cada uno de ellos, usando las postales como marcadores.



Ningún vistazo a una postal cuenta la historia completa; más bien, el sentido de lugar emerge imagen tras imagen, mientras el autor lleva a los lectores a lo largo de la colección como una vista ensamblada.



Arreola revela qué tan seguido las mismas locaciones y puntos de referencia de un pueblo son fotografiados como imágenes para postal generación tras generación, dando una visión larga y dinámica de los habitantes a través el tiempo.



De manera cronológica, el acomodo de las postales de Arreola permite descubrir las cambiantes percepciones del lugar en la zona fronteriza de Sonora, México.



A leer

Título: "Postcards from the Sonora border: Visualizing Place Through a Popular Lens, 1900s–1950s"

Autor: Daniel D. Arreola

Editorial: The University of Arizona Press

Año: 2017

Idioma: Inglés

ISBN: 100816534322

ISBN: 139780816534326

Web: Uapress.arizona.edu