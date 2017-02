Disponible Guía Oficial de Visitantes de Arizona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La más reciente edición de la Guía Oficial de Visitantes de Arizona ya está disponible para envío, así como en línea: ahora incluye seis historias regionales, tres páginas con calendario de eventos y un desplegable para ayudar los turistas a planear su día.En portada está una increíble fotografía del Bosque Nacional Apache-Sitgreaves; entre los temas que se podrán leer en la guía está "Unexpected Arizona", una colección de ideas de viaje que va más allá de las tradicionales opciones desérticas.Para los amantes de la astronomía, "Seeing Stars" es otra lectura de no perderse, con información detallada de observatorios y comunidades, mientras que los 'foodies' encontrarán en "Taste Your Way Through Arizona" todo sobre gastronomía.Más información: www.visitarizona.com