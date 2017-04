Worlds of Words: Palabras del orbe

PHOENIX, Arizona(GH)

Derribar las fronteras que los prejuicios generan es uno de los objetivos que esta iniciativa plantea, esgrimiendo la literatura infantil como su primordial herramienta.



Con una colección de 40 mil libros y salas de lectura cómodas y atractivas para los pequeños, Worlds of Words se trata de una iniciativa de la Universidad de Arizona (UA) enfocada en el uso de la literatura global, para generar entendimiento intercultural en niños y adolescentes.



"Si nosotros podemos abrir sus mentes desde niños para que entiendan que existen muchas maneras de pensar y de vivir en el mundo, serán menos propensos a ver su propia cultura como la norma con la que todas las demás culturas se califican como 'diferentes' o 'extrañas'.



"Ellos desarrollan apertura para entender y aceptar que cada uno de nosotros tiene múltiples identidades, que emergen de nuestras conexiones nacionales, comunitarias y familiares, entonces entienden que cada comunidad global comparte una humanidad común, pero también formas únicas de estar en el mundo", describió en exclusiva para EL IMPARCIAL Kathy Short.



La directora de Worlds of Words (WOW) y profesora del Departamento de Enseñanza, Aprendizaje y Estudios Socioculturales del Colegio de Educación de la UA señaló que la infancia es una etapa en la que las personas se encuentran formando su sentido de identidad.



En el contexto actual, los niños reciben gran cantidad de mensajes relacionados con guerra, violencia y pobreza, apuntó, lo que en países más desarrollados se traduce en que los menores desarrollen cierto sentido de superioridad; la iniciativa de WOW busca contrarrestar ese sentido de superioridad con verdadera empatía, resultado de un profundo conocimiento del entorno en que viven los niños de todo el mundo.



"La literatura puede desafiar esas creencias de superioridad y prejuicio, proveyendo a los niños de una manera de sumergirse en otra comunidad a través de historias", dijo: "ellos entran en esa cultura a través de cuentos, y logran sentir empatía en lugar de lástima por los niños que viven en esas culturas".



El centro



Las instalaciones de WOW son en verdad un lugar de convergencia, donde todos pueden aprender algo: cuentan con una colección de más de 40 mil libros para niños y adolescentes, que son usados también por maestros y bibliotecarios en sus actividades; existe un sistema de préstamos del material.



Hospeda eventos periódicamente, como el recién celebrado Festival de Libros de Tucson así como las Book Fiestas, donde los niños pueden conocer y platicar con los autores; éstas se llevan a cabo los sábados.



El recinto también ofrece exposiciones de las ilustraciones originales de libros infantiles, así como actividades en las que los alumnos extranjeros de la Universidad de Arizona acuden a platicar con los menores sobre sus países de origen.



"Estamos abiertos al público, entonces, todos pueden detenerse para leer, o bien, para visitar cualquiera de nuestras exhibiciones", invitó la directora.







MICROFORMATOS

Recomendaciones

Kathy Short recomendó literatura intercultural para los niños de Sonora:



De Yuyi Morales: "Viva Frida", "Nino Wrestles the World" y "Just a Minute"

De Duncan Tonatiuh: "Pancho Rabbit and the Coyote" y "Dear Primo: A Letter to My Cousins"

De Rafael López: "Maybe Something Beautiful" y "The Cazuela that the Farm Maiden Stirred"





Visítalos

Dirección: 1430 East Second Street en Tucson, Arizona

Teléfono: (520) 621-9340

Web: www.wowlit.org